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ODTÜ boykotta

LGBT yürüyüşüne izin çıkmayınca dersleri boykot kararı alan öğrencilere bazı hocalar da destek verdi.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 12:31..
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ODTÜ boykotta

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) her yıl Mayıs ayında aynı provokatif eylemlere imza atıyor.

LGBT bireyler için yürüyüş yapılmasına Ankara Valiliği tarafından izin verilmedi. Buna rağmen yürüyüş gerçekleştirilince polis olaya müdahale etti.

ODTÜ boykotta

BOYKOT KARARINA DESTEK

2 gündür yürüyüş yapılamamasına tepki gösteren ODTÜ'lüler dersleri boykot etme kararı aldı. Kampüste bütün gün eylem yapan öğrencilere bazı akademisyenler destek verdi.

ODTÜ boykotta

ODTÜ'lü akademisyenler görevlerini yerine getirmek yerine dersleri iptal ederek eyleme katıldı.

Yapılan eylemler önümüzdeki günlerde de sürebilir.

ODTÜ boykotta VİDEO

ODTÜ boykotta

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