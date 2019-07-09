ODTÜ'de durdurulan ağaç kesiminden sonra son durum

ODTÜ Kavaklık bölgesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapımı için çalışma başlatılmıştı.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı ve ağaç kesim işlemi başladı.
Öğrenciler, ağaç kesimine büyük tepki gösterince olaylar çıktı.
Çıkan olaylar sonrasında ağaç kesiminin durdurulduğu açıklandı.
Ağaçların kesiminden sonra Kavaklık bölgesinden fotoğraf paylaşıldı. Havadan çekilen fotoğraflarda büyük bir yeşil alanın yok edildiği görüldü
(Önce)
(Sonra)
AĞAÇ KESİMİNDEN ÇOK SİYASİLER KONUŞULDU
Ağaç kesimi haberleri çıkar çıkmaz CHP'li milletvekilleri, olay yerine geldi. Polisle tartışan vekiller olay çıkardı.