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ODTÜ'de durdurulan ağaç kesiminden sonra son durum

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne yapılmak istenen KYK yurdu için belirlenen arazide kesilen ağaçlardan sonra fotoğraf paylaşıldı.

AA | 09.07.2019 - 07:08..
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ODTÜ'de durdurulan ağaç kesiminden sonra son durum

ODTÜ Kavaklık bölgesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapımı için çalışma başlatılmıştı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı ve ağaç kesim işlemi başladı.
Öğrenciler, ağaç kesimine büyük tepki gösterince olaylar çıktı.

Çıkan olaylar sonrasında ağaç kesiminin durdurulduğu açıklandı.

Ağaçların kesiminden sonra Kavaklık bölgesinden fotoğraf paylaşıldı. Havadan çekilen fotoğraflarda büyük bir yeşil alanın yok edildiği görüldü

ODTÜ'de durdurulan ağaç kesiminden sonra son durum

(Önce)

ODTÜ'de durdurulan ağaç kesiminden sonra son durum

(Sonra)

AĞAÇ KESİMİNDEN ÇOK SİYASİLER KONUŞULDU

Ağaç kesimi haberleri çıkar çıkmaz CHP'li milletvekilleri, olay yerine geldi. Polisle tartışan vekiller olay çıkardı.

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