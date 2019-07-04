ODTÜ'de KYK yurdu çalışmaları engellendi

ODTÜ'de öğrencilere yurt imkanı sağlamak amacıyla devlet harekete geçti. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yer alacak yurdun inşaatı için çalışmalar başladı.

Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yurdun yapımına karşı çıkıyor.

KYK yurdu inşaatı ve şantiyesinin ruhsatsız olduğunu iddia eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

ÇALIŞMALARI DURDURDULAR

Öğrencilerin nöbet eylemi devam ederken, önceki gün (2 Temmuz)bölgeye iş makineleri ve hafriyat kamyonları getirilerek inşaat çalışmalarına başlanılmak istendi. Ancak öğrenciler inşaat çalışmalarının durdurulmasına neden oldu.