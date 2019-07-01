ODTÜ’de mezuniyet töreninden dönüş kanlı bitti: 6 yaralı

Samsun-Ankara karayolunda ilerleyen 36 yaşındaki Selçuk Uluışık yönetimindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole uçtu.

ANNE VE BABANIN DURUMU AĞIR

Kazada; araç sürücüsü Selçuk Uluışık ile Yaşar Böyük (57), eşi Nilüfer Böyük (48) ile çocukları Mehmet Sefa Böyük (23), Işıl Böyük (25) ve Alperen Böyük (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yaşar Böyük, Mehmet Sefa Böyük, Nilüfer Böyük ve Işıl Böyük’ün hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

MEZUNİYET TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARDI

Böyük Ailesi'nin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kıbrıs Kampüsü'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan kızları Işıl Böyük’ün mezuniyet töreninden, Samsun’a döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



