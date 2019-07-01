taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6829
Euro
6.4407
Altın
1385.41
Borsa
96485.32
Gram Altın
254.612

ODTÜ’de mezuniyet töreninden dönüş kanlı bitti: 6 yaralı

Mezuniyet töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu kapalı kasa kamyonet, Samsun’da takla atarak şarampole yuvarlandı.

İHA | 01.07.2019 - 09:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun-Ankara karayolunda ilerleyen 36 yaşındaki Selçuk Uluışık yönetimindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole uçtu.

ANNE VE BABANIN DURUMU AĞIR

Kazada; araç sürücüsü Selçuk Uluışık ile Yaşar Böyük (57), eşi Nilüfer Böyük (48) ile çocukları Mehmet Sefa Böyük (23), Işıl Böyük (25) ve Alperen Böyük (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yaşar Böyük, Mehmet Sefa Böyük, Nilüfer Böyük ve Işıl Böyük’ün hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

ODTÜ’de mezuniyet töreninden dönüş kanlı bitti: 6 yaralı

MEZUNİYET TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARDI

Böyük Ailesi'nin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kıbrıs Kampüsü'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan kızları Işıl Böyük’ün mezuniyet töreninden, Samsun’a döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

100
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

289
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

147
John Obi Mikel Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel Trabzonspor'a transfer oldu

32
İmar Barışı ödemeleri için uzatılma kararı

İmar Barışı ödemeleri için uzatılma kararı

78
Libya Ordusu: Türk İHA’sını düşürdük

Libya Ordusu: Türk İHA’sını düşürdük

27
Londra'da kadın yankesiciler kameraya yakalandı

Londra'da kadın yankesiciler kameraya yakalandı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir