taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.811
Euro
6.57515
Altın
1283.895
Borsa
96567.05
Gram Altın
239.55

ODTÜ'de şenlik protestosu

Kendilerini LGBT, Marksist, aşırı sol gibi ifadelerle tanımlayan gruplar, maket traktör ile şenliklerin bu yıl gerçekleştirilemeyecek olmasını protesto etti.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 14:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
ODTÜ'de şenlik protestosu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Bahar Şenliği, her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenleniyor ve dört gün sürüyordu. Şenlik, ODTÜ'nün adını tribünündeki yazıdan alan "Devrim Stadı" olarak bilinen sahasında yapılıyordu.

Bu yıl ise rektörlük, etkinliğin düzenlenmeyeceğini açıkladı.

ÖĞRENCİLER REKTÖRLÜĞÜN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, şenlik için yeni bir format önerildiği ancak UGT'nin, bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.

ODTÜ'de şenlik protestosu

Bugün ise ODTÜ'de bazı gruplar bir araya gelerek, protesto gösterisi düzenledi.

TOPLANDILAR

LGBTİ, Marksist, aşırı sol olarak gruplaşan kişiler, maket bir traktör yaptı ve üniversitenin kampüsünde toplandı.

ODTÜ'de şenlik protestosu

ODTÜ'de şenlik protestosu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

349
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

215
Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

100
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

182
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

429
Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

160
İstanbul'da seçim süreci

İstanbul'da seçim süreci

238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir