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ODTÜ'lü akademisyenler büyük deprem uyarısı yaptı

Fay hattının geometrisini yorumlayan akademisyenler, İstanbul'da 7'den büyük bir deprem potansiyelinin olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 28.09.2019 - 18:49..
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ODTÜ'lü akademisyenler büyük deprem uyarısı yaptı

ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden yapılan ortak açıklamada, 26 Eylül’de Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan teknik verilerin değerlendirilmeye devam edildiği ifade edildi.

Kamuoyuyla bir an önce paylaşmak üzere ilk görüşlerin sunulması için bir açıklama hazırlandığına işaret edilen açıklamada, 26 Eylül’deki depremin orta büyüklükte olduğu hatırlatıldı.

"FAYIN BOYUTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA BÜYÜK DEPREM POTANSİYELİ VAR"

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından elde edilen ilk veriler ışığında depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) Kumburgaz bölümünün batı ucunda meydana geldiğinin anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu depreme ve artçılarına ait ilksel çözümler, deprem sırasındaki hareketin yanal bileşenli olduğunu göstermiştir. KAFZ’ın Kumburgaz bölümünün uzun zamandır büyük bir depremle kırılmadığı ve güncel deprem aktivitesi açısından suskun olduğu bilinmektedir. Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7’den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Mevcut teknik bilgi birikimiyle depremlerin oluş zamanının yönetilebilir bir hassasiyette ve güvenilir şekilde belirlenmesi bugün için mümkün değildir. Bu hususlara yönelik yapılan değerlendirmeler toplumu yanlış yönlendirebilmektedir.”

ODTÜ'lü akademisyenler büyük deprem uyarısı yaptı

ODTÜ'lü akademisyenler büyük deprem uyarısı yaptı

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