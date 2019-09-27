ODTÜ'lü öğrencilerden eylem yapan annelere destek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü yaptı.

ODTÜ kampüsü önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağı ve "Yüreğimiz sizinle. Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden ailelerin yanındayız." yazılı pankart açtı.

"PKK ANNELERİN AYAKLARI ALTINDA KALACAK"

Öğrenciler, "Teröre lanet, annelere destek", "PKK, annelerin ayakları altında kalacak" yazılı dövizler de taşıdı.

"YÜREĞİ YANAN AİLELER, BİZİM AİLELERİMİZ"

ODTÜ Biziz Platformu adına konuşan HDP'yi eleştiren Kayahan Çetin, "PKK'nın ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler, bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik, bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize hem de Türkiye'nin geleceğine saldırmaktadır. Türk gençliği olarak bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kaçıramaz, kulaklarımızı tıkayamaz, vicdanımızı susturamayız. Gençliğimiz kaçırılmasın, gençliğimiz öldürülmesin diye kahrolsun PKK, kahrolsun HDP diyoruz." dedi.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Açıklamanın ardından kampüs içerisinde yürüyen grup, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı. Gençlik Marşı'nı söyleyen öğrenciler, daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.