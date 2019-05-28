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ODTÜ'lüler KYK yurdunu protesto ediyor

Devlet yurdu yapılmasına karşı olan bazı ODTÜ'lüler çadırlarda kalarak eylem yapıyor.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 09:31..
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ODTÜ'lüler KYK yurdunu protesto ediyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşa ediliyor.

DEVLET YURDUNA TRUVA ATI DEDİLER

Öğrenciler kalacak yer problemiyle karşı karşıya kalmasın diye devlet bu konuda önemli bir adım attı. Ancak üniversite içerisinde devlet yurdunu 'truva atı' olarak nitelendirenler var.

ODTÜ'lüler KYK yurdunu protesto ediyor

ÜNİVERSİTEYİ SAVUNACAKLARMIŞ

Yurt yapılmasına karşı olan kitle çadırlarda kalarak eylem yapıyor. 1 haftadan uzun bir süredir devam eden eylemler sırasında derslere de girmeyen ÖDTÜ'lüler, "üniversiteyi savunma" çağrısı yaptı.

ODTÜ'lüler KYK yurdunu protesto ediyor

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