Çorum'da traktör römorkunda piyano çaldı

1 Victor Hugo’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar “Sefiller” ve “Notre Dame’in Kamburu” ile hafızalara kazınan romantik akıma bağlı şair, romancı ve yazar Victor Hugo’dan alıntılar…

2 E-Devlet hizmetlerinden 84.6 milyon lira tasarruf Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, e-Devlet üzerinden verilen hizmetlerle alınan belgeler nedeni ile vatandaşın tasarruf sağladığını ve kağıt israfının büyük ölçüde önlendiğini dile getirdi.

3 Victor Hugo’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar “Sefiller” ve “Notre Dame’in Kamburu” ile hafızalara kazınan romantik akıma bağlı şair, romancı ve yazar Victor Hugo’dan alıntılar…

4 Kars'ta 9 bacaklı buzağı doğdu Kars'ta ölü olarak doğan buzağının normal bacaklarının yanı sıra kalça kısmında 2, ayaklarında 3 bacak bulunuyor.

5 Giresun'da camiye ağaçtan minare yaptılar Kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylülerin parası minareye yetmeyince ilginç bir çözüm buldular.

6 Lise öğrencilerinin yerli ve milli buluşları Türkiye son zamanlarda yerli ve milli icatlarda büyük bir ivme kazandı. Bu yükselişe en büyük katkıyı da lise öğrencileri sağlıyor. Liselilerin teknoloji alanına gösterdikleri ilgi ise takdire şayan.