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Çorum'da traktör römorkunda piyano çaldı

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, İskilip ilçesinde Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına unutulmaz bir konser verdi.

İHA | 22.05.2019 - 09:35..
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Çorum İskilip Kaymakamı B. Bestami Alkan'ın girişimleriyle “19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Anısına” düzenlenen programa, sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

TRAKTÖRDE PİYANO ÇALARAK GELDİ

İlçeye bağlı Yalak köyünde bulunan tarihi 300 yıla dayanan Tarihi Su Değirmeni önünde verilen konsere ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, traktör römorku üzerinde piyano çalarak geldi. Shikhiye’in traktör üzerindeki resitali, davetlilerin ilgisini çekti. Tarihi değirmende düzenlenen iftar yemeğinin ardından sahneye çıkan ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, birbirinden güzel eserleri icra ederken, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Çorum'da traktör römorkunda piyano çaldı

Çorum'da Tofig Shikhiyev traktör römorkunda piyano çaldı ViDEO

MİLLİ MÜCADELE'NİN 100 . YILINA ÖZEL

İskilip Kaymakamı B. Bestami Alkan, Milli Mücadele’nin 100. yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte piyanist Tofig Shikhiyev’i İskilip’te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çorum'da traktör römorkunda piyano çaldı


Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev de böyle tarihi bir mekanda konser vermekten onur duyduğunu ifade etti.


Çorum'da traktör römorkunda piyano çaldı

Çorum'da traktör römorkunda piyano çaldı

Çorum'da traktör römorkunda piyano çaldı

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