Odunpazarı Aşevi yardımların devamını bekliyor

Vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne yaptığı bağışlar devam ediyor. Yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artması gerektiğini vurguladı.

150 KİLO HAMSİ BAĞIŞLANDI

Geçtiğimiz günlerde yapılan bal kabağı bağışının ardından son olarak Karatay Balıkçısı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi’ne 150 kilogram hamsi bağışında bulundu.

BAĞIŞ SAYISI ARTTIRILMALI

Karatay Balıkçılık tarafından Aşevi’ne bağışlanan hamsiler, poşetlenerek ihtiyaç sahiplerine iletilirken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Aşevi yetkilileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, bağışı yapanlara teşekkür etti.