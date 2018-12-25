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Odunpazarı Aşevi yardımların devamını bekliyor

Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne yapılan bal kabağı bağışından sonra, şimdi de Karatay Balıkçısı 150 kilo balık hibe etti. Yetkililer ihtiyaç sahipleri için daha fazlasının gerektiğini belirtti.

İHA | 25.12.2018 - 15:56..
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Vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne yaptığı bağışlar devam ediyor. Yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artması gerektiğini vurguladı.

150 KİLO HAMSİ BAĞIŞLANDI

Geçtiğimiz günlerde yapılan bal kabağı bağışının ardından son olarak Karatay Balıkçısı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi’ne 150 kilogram hamsi bağışında bulundu.

Odunpazarı Aşevi yardımların devamını bekliyor

BAĞIŞ SAYISI ARTTIRILMALI

Karatay Balıkçılık tarafından Aşevi’ne bağışlanan hamsiler, poşetlenerek ihtiyaç sahiplerine iletilirken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Aşevi yetkilileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, bağışı yapanlara teşekkür etti.

Odunpazarı Aşevi yardımların devamını bekliyor

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