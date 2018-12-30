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Odunpazarı'nda insanlar korku içinde yaşıyor

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde ikamet eden mahalle sakinlerinin evlerine, sokakların dar olması nedeniyle sık sık araçlar çarpıyor.

İHA | 30.12.2018 - 13:18..
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Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten vatandaşlar, genellikle maddi zararları da kendi ceplerinden ödüyor.

SÜREKLİ TEDİRGİNLER

Akcami Mahallesi'nde Cemalciler Sokak ile Demirciler Sokak kesişiminde oturan mahalleliler, özellikle perşembe günleri kurulan halk pazarı sebebiyle tedirginlik yaşıyor.

Odunpazarı'nda insanlar korku içinde yaşıyor


SOKAK TRAFİĞE KAPATILSIN TALEBİ

Sokaktan geçen araba sayısının artmasından dolayı çoğu kez evlerinin önünde nöbet tutan vatandaşlar, sokağın trafiğe kapatılmasını arzu ettiklerini dile getirdiler.

DİLEKÇELERE CEVAP VERİLMİYOR

Uzun yıllardır Odunpazarı’nda yaşayan Aliye Erden, problemin çözülmesi için birçok yere dilekçe yazdığını ve yardım istediğini belirterek, "Defalarca evime araba çarptı. Defalarca dilekçe verdim. O oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor. Bir cevap alamadım. Bundan 10 gün önce Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birebir telefonda görüştüm. 'Ben ilgileneyim' dedi. Çarşamba günü tekrar dilekçe verdim. Arkamda duba 15 gün önce yıkıldı, hiçbir şey yapılmadı. Kaymakama dilekçe verdim, kaymakamdan olumsuz cevap geldi" dedi.

Odunpazarı'nda insanlar korku içinde yaşıyor


"SESİMİZİ DUYUN"

Evlerine defalarca kez araba çarptığını ve bu konuda bir şey yapamadıklarını dile getiren Erdal Yavuz, "Biz de bu olayı defalarca yaşadık. Köşeden çarpıyorlar, gidiyorlar ama yakalayamıyoruz. Mecburiyetten kendimiz yaptırıyoruz. İçeride iki tane çocuğum var, 5 kişi yaşıyoruz. Yağmur saçağına geçende çarpıp gittiler. Doğalgaza da çarptılar. Karşı komşumuzun da doğalgazına çarptılar. Bunun çözümü için uygun bir birim mutlaka vardır. Biz ulaşamıyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Odunpazarı'nda insanlar korku içinde yaşıyor


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