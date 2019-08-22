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Oğlu dağa kaçırılan anneden HDP binasında oturma eylemi

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (20), HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, il başkanlığı binasında oturma eylemi başlattı.

DHA | 22.08.2019 - 18:13..
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Diyarbakır'da Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi'nin oğlu Mehmet Akar, dün çıktığı evine dönmedi.

Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü.

OĞLU GELENE KADAR BİNADAN ÇIKMAYACAK

Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı.

Yakını olan bir kadınında destek verdiği Hacire Akar'ın, diğer oğlu Fırat Akar'ın 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bu bilginin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

Oğlu dağa kaçırılan anneden HDP binasında oturma eylemi

Oğlu dağa kaçırılan anneden HDP binasında oturma eylemi

Oğlu dağa kaçırılan anneden HDP binasında oturma eylemi

Oğlu dağa kaçırılan anneden HDP binasında oturma eylemi

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