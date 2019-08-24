Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi'nin oğlu Mehmet Akar, çarşamba günü çıktığı evine dönmedi.

Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu görmüş ve son olarak da HDP İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığını tespit etmişti.

EYLEM BAŞLATTI

Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, çarşamba günü Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki HDP il binasına gelerek eylem başlatmıştı.

HDP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Oturma eyleminin 3. gününde anne Hacire Akar'a, aile fertlerinden de destek gelmiş ve 5 kadın daha destek amaçlı HDP il binasının ana giriş kapısının önünde yere serdikleri halıda oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada çekim yapan basın mensupları ile oturma eylemi yapan kadınlara, HDP'liler tepki gösterdi.

Oğlu için bekleyen anne ile HDP'liler arasında gerginlik VİDEO

GERGİNLİK YAŞANDI

HDP'lilerin, aile ve basın mensuplarına tepki gösterip itmeye çalışmasının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine aile fertleri, HDP'lilere tepki gösterdi. Karşılıklı gerginlik sırasında HDP'lilerin aileye saldırması üzerine aile fertleri de HDP'lilere tepki gösterdi. Polisin araya girmesiyle gerginlik son buldu.