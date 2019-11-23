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Oğlu kayıp olan Rus baba her yerde oğlunu arıyor

Para kazanmak için Türkiye'ye gelen bilgisayar yazılımcısı Mussa Kecherukov, aylerdır kayıp. Babası Oysun Kecherukov, oğlunu bulmak için elinde sözlüğüyle şehir şehir dolaşıyor.

İHA | 23.11.2019 - 11:39..
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2017 yılında babasının şeker hastalığı tedavisi için para kazanmak isteyen bilgisayar yazılımcısı Mussa Kecherukov, Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'a gelen genç, ardından da Alanya'ya giderek orada çalıştı.

ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞARAK OĞLUNU ARIYOR

Daha sonra Yalova’ya geçen Kecherukov’dan, 5 aydır  babası haber alamıyor. Oğlunu bulmak için Türkiye’ye gelen baba Oysun Kecherukov, şehir şehir dolaşarak oğlunu alıyor.

Çerkez kökenli olamaları ve Eskişehir’de çok Çerkez vatandaş olduğunu duyduğu için oğlunu şimdi de Eskişehir’de arayan baba, bir an önce oğlunu bulmak istiyor.

Oğlu kayıp olan Rus baba her yerde oğlunu arıyor

"EVİMİ VE ARABAMI SATTIM"

Oğlundan uzun süre haber alamayınca oğlu için tüm mal varlığını sattığını ve oğlunu bulmak istediğini söyleyen baba Oysun Kecherukov, "Oğlum Türkiye’ye yaklaşık 2 yıl önce gelmişti. Kendisi bilgisayar yazılımcısıdır. Yaklaşık 4-5 aydır haber alamıyoruz. Ben şeker hastasıyım. İnsülin iğnesi kullanıyorum. Oğlum bu yüzden para kazanmak ve benim tedavilerimi karşılamak için Türkiye’ye gelmişti. Sürekli annesi ile irtibat halindeydi. Oğlumla aramız iyiydi. Kendisi Rusya’da dünyaya geldi. Ben hastanede yatıyordum. Oğlumdan uzun süre haber alamayınca arabamı sattım. Mallarımı, evimi sattım. Çevremden borç para alıp eşimle önce İstanbul’a geldim. Çocuğum namaz kılardı. O yüzden önce camileri gezip oğlumu sordum. Antalya’da da çalışmıştı. Orayı da gezdim." dedi.

Oğlu kayıp olan Rus baba her yerde oğlunu arıyor

"TÜRK VATANDAŞLARININ DUYARLI OLMASINI İSTİYORUM"

Hastaneleri, cezaevlerini, karakolları gezdiğini fakat bir sonuç alamadığını ifade eden baba Kecherukov, Türk vatandaşların duyarlı olmasını ve bir an önce oğlunun bulunmasını isteyerek, "Kendime bir Rusça-Türkçe çeviri kitabı aldım. Çünkü çok fazla Türkçe bilmiyorum. Öz Türkçe kullanıyorum. Ben Kafkas kökenliyim. Oğlum önce İstanbul’da, daha sonra Alanya’da çalıştı. Oradan çıkıp Yalova’ya geçtiği haberini almıştık. Eskişehir’e gelmiş olma ihtimali vardı. Çünkü burada da çok fazla Kafkas-Çerkez kökenli hemşehrilerimiz var. Sonra iletişimimiz kesildi. Hastaneleri, cezaevlerini, karakolları gezdim. Fakat bir sonuç alamadım. Rusya Konsolosluğuna da gittim. Yanında Rusya pasaportu var. Onlardan da bir haber çıkmadı. Gören veya duyan biri varsa Türk vatandaşlarımızdan duyarlı olmasını istiyorum. Oğlumun bir an evvel bulunmasını talep ediyorum. Eğer kendisinin ailemize karşı bir kırgınlığı varsa buradan oğlum Mussa’ya sesleniyorum. Gelsin ya da sağ olduğunu bize bildirsin. Biz Eskişehir’deyiz.” diye konuştu.

Oğlu kayıp olan Rus baba her yerde oğlunu arıyor

Oğlu kayıp olan Rus baba her yerde oğlunu arıyor

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