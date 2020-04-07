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Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı

Antalya'da hipertansiyon hastası Ayşe Polat, oğlunu kaybettiği koronavirüsü yenmesinin ardından, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

AA |
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Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı

İstanbul'da 61 yaşındaki oğlunu koronavirüsten kaybeden 83 yaşındaki Ayşe Polat, Antalya'nın Akseki ilçesine getirildi.

Burada bir süre sonra yüksek ateş ve solunum sıkıntı yaşayan Polat, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testlerde numunesi pozitif çıkan hipertansiyon hastası Polat, servise alınarak gerekli tedaviler uygulandı.

Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, kronik rahatsızlıklarının yanında yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmeye başladı.

Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez ile beraberindeki doktor ve hemşireler, Polat'ın hastalığı yenmesi için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği ilaçlar uygulanan Polat, 20 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Hastaneden çıkarken duygusal anlar yaşayan Polat, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim ben." dedi.

Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı ViDEO

EKİP OLARAK İNANIP BAŞARDILAR

Doktor Dünmez, hastane olarak pandemiyle mücadele ettiklerini, Ayşe Polat'ın ilk vakalardan olduğunu söyledi. Polat'ın iyileşmesinin motivasyon açısından iyi olduğunu vurgulayan Dünmez, "Şifayla taburcu ediyoruz. Zorlu bir süreç oldu, ateşi zaman zaman 39 dereceye çıktı. Başka rahatsızlıkları da vardı. Ekip olarak mücadele ettik ve başardık. Her gün yakınlarına telefonla bilgi verdik, kendisi de telefonla yakınlarıyla görüştü." diye konuştu.

Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı

"BU ZOR GÜNLERDE HEPİMİZ İÇİN MORAL OLDU"

Hastanenin Başhekimi Mehmet Çınar ise Manavgat Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olduğunu, her hasta için mücadele ettiklerini söyledi. Polat'ı da tedavi ettiklerini anlatan Çınar, "Sağlık durumu gayet iyi, virüsten hiçbir hasar kalmadı, bütün testlerden geçti. Ateşi, solunumu düzeldi. Bizler için motivasyon oldu, Türkiye için de motivasyon olacak. Bu zor günlerde hepimiz için moral kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı

KORONADAN HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ VAKANIN ANNESİYDİ

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de "Ayşe Polat, Türkiye'deki hayatını kaybeden ikinci vakanın annesiydi. Başarılı bir şekilde tedavi ettik." dedi.

Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı

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