Oğluna çarpan sürücüyü dövdü

Bursa Yenişehir yönünden İnegöl istikametine giden Bahaddin T. yönetimindeki 16 KOM 96 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen ortaokul öğrencisi Muhammet M.'ye (10) çarptı.

Kazada, Muhammet M. yaralandı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Oğlunun yaralandığını öğrenip gelen Rüstem M. (45) de 57 yaşındaki otomobil sürücüsü Bahaddin T.'yi darbetti. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün oğlu Osman T. (32) de olaya karıştı. Rüstem M. ile Osman T. arasında tekme tokat kavga çıktı.

Çocuğun yaralandığı kaza sonrası kavga İZLE

POLİS GELDİ, KAVGA BİTTİ

Kavga, çağırılan polis ekibinin müdahalesiyle son buldu. Muhammet M. ile darp sonucu yaralanan Bahaddin T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.