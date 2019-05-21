Oğluna para göndermesini engelleyen karısını öldürdü

Niğde Eskisaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nazım Ş. (60) ilk eşinden olan çocuğuna para göndermek istedi.

Para göndermesine karşı gelen eşi Fındık Ş. (58) ile tartışan Nazım Ş., tabancayla eşine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çok kan kaybettiği belirtilen talihsiz kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Nazım Ş. ise emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.



