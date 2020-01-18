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Oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldüren anne, intihar etti

Tokat'ta 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar eden anaokulu öğretmeninin, cinayet ve intihardan önce eşini aradığı ortaya çıktı.

DHA | 18.01.2020 - 17:11..
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Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında eve geldi.

ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ, DEHŞETİ GÖRDÜ

Zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine Mustafa Uzun, eşine telefonla da ulaşamayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren Uzun, eşini mutfakta doğalgaz borusunu asılı halde, özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Kayra'yı da yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.

Oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldüren anne, intihar etti

OĞLU DA, ONU ÖLDÜREN CANİ ANNESİ DE MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cesetler, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldüren anne, intihar etti

EŞİNE ‘EVE GEÇ GEL’ DEMİŞ

Daha önce kentteki 23 Nisan Anaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan 37 yaşındaki Tuğba Uzun'un, 3 ay önce Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu’na Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandığı öğrenildi. Anksiyete bozukluğu için ilaç tedavisi gördüğü bildirilen Tuğba Uzun'un, dün karne töreni için oğlu Kayra’nın okuluna gittiği, karnesini alan oğlunu alıp eve geldiği, eşi Mustafa Uzun’u telefonla arayarak, "Evde temizlik yapacağım saat 21.00’dan sonra gel." dediği öğrenildi.

Oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldüren anne, intihar etti

12 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA KENDİNİ ASTI

Yapılan araştırmalar sonunda anne Tuğba Uzun'un, oğlu Kayra’yı ekmek bıçağı ile 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini astığı belirlendi. Okulda başarılı bir öğrenci olan Kayra'nın karnesiyle birlikte takdir belgesi aldığı bildirildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden anne ve oğlunun yarın Sivas’ta toprağa verileceği kaydedildi.

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