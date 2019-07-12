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Oğlunu döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

Hatay'da 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DHA | 12.07.2019 - 12:47..
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan'ı, baygın halde hastaneye götürdü.

'MERDİVENDEN DÜŞTÜ' YALANINI SÖYLEDİ

Doktorlar, babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan'ın vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Polis, babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz, serbest bırakıldı.

Oğlunu döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Baba Mehmet Ali Yılmaz, tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4'üncü günde kaybetti. Baba Yılmaz, yeniden yapılan sorguda, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf edince tutuklandı.

Oğlunu döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, tututuklu Mehmet Ali Yılmaz hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' ve 'eziyet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında, Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezadan herhangi bir indirim yapılmadı. Yılmaz'a ayrıca, 2 çocuğuna işkence ettiği için 12 yıl hapis cezası da verildi.

Oğlunu döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

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