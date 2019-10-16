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Oğlunu gereksiz yere ameliyata sokan anneye hapis cezası

ABD'de sekiz yıl boyunca oğlunu gereksiz yere 13 ameliyata sokan, tekerlekli sandalyeye mahkum eden anneye, altı yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 16:29..
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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan olayda, 34 yaşındaki Kaylene Bowen-Wright, türlü sağlık sorunları olduğunu iddia ettiği oğlunu zorlayıcı tedavilere maruz bıraktığı ve ihtiyaç duymadığı ameliyatları yaptırmasına neden olduğu için altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

323 KEZ HASTANEYE GİTTİ

Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) kayıtlarına göre, 2009 Nisan’ında prematüre doğumla dünyaya gelen Christopher, 2016 yılına kadar Dallas ve Houstan’da tam 323 kez hastaneye ya da çocuk sağlığı merkezlerine götürüldü. Bu süreçte çocuk, takılan beslenme tüpünün kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara yol açması gibi ciddi sonuçları olabilecek prosedürlere maruz kaldı.

Oğlunu gereksiz yere ameliyata sokan anneye hapis cezası

KANSER OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, NAKİL LİSTESİNE DE SOKMAYA ÇALIŞTI

Süt içmeme gibi basit şikâyetlerle başlayan doktor ziyaretlerinde sorun giderek daha da ciddileşti, kanser gibi vakalara kadar vardı. Hatta bir defasında minik Christopher’ı, akciğer nakil listesine yazdırmaya çalıştı. Mahkeme kayıtlarına göre Bowen-Wright, birkaç Facebook mesajında ‘oğlunun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını veya en fazla 4 ya da 5 yaşını görebileceğini’ yazdı. Hatta oğlu için internette kampanya bile başlattı. Ancak şu anda 10 yaşında olan Christopher, tüm bu süreçte sağlıklı bir bebekti.

BABA: HEP ‘O ÖLÜYOR’ DİYORDU

Christopher’ın babası Ryan Crawford, şu ifadeleri kullandı; "Her zaman Christopher’ın hasta olduğunu söylüyordu. Her hafta, her ay. Sürekli ‘Bir sorun var, şu hastalığa sahip, o ölüyor, bu hastalığa sahip’ gibi şeyler söylüyordu."

UZMANLAR, 'MUNCHAUSEN SENDROMU' DİYOR

Uzmanlar, kadının ‘Munchausen sendromundan’ mustarip olduğunu belirtti. Bu, sendrom, kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi veya bunun için uğraşması durumu olarak biliniyor. Bu sendromun genelde anneyi etkilediği, bu durumun da çocuğun istismar edilmesine yol açtığı belirtiliyor.

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