Oğlunu kanlar içerisinde görünce kalp krizi geçirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bunalıma giren 31 yaşındaki A.Ö., tabancayla göğsünün sol tarafına ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesi üzerine baba 55 yaşındaki İ.Ö., oğlunun odasına koştu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İ.Ö., içeri girdiğinde oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce kalp krizi geçirdi. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı A.Ö. ile kalp krizi geçiren baba İ.Ö., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Acil serviste tedaviye alınan İ.Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan A.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.