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Oğlunu kurtarmak isterken kaybolan babanın cesedi bulundu

Adana’da elektrikli bisikletten sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan babanın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 23.03.2019 - 14:41..
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BABA

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana gelen olayda, lahana toplamak için 6 yaşındaki oğlu Musa Tabar  ile kanal kenarındaki tarlaya gelen Ahmet Tabar, elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OĞLUNU SUDAN ÇIKARDI AMA KENDİ ÇIKAMADI

Elektrikli bisikletten fırlayarak kanala düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan Ahmet Tabar, oğlunu sudan çıkarttı ancak kendisi akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil ekipleri Musa Tabar’ın ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

3 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Musa’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, baba Ahmet Tabar’ın cansız bedenine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki elektrik üretim tesisinin kapaklarında ulaşıldı.

Ahmet Tabar’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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