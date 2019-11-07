taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7469
Euro
6.3723
Altın
1487.57
Borsa
102396.32
Gram Altın
275.006
Bitcoin
53267.99

Oğlunu öldüren baba 11 yıl sonra yakalandı

11 yıl önce Karamürsel ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Bülent Erdem’in (30) katili babası çıktı.

DHA | 07.11.2019 - 11:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli, Gölcük ile Karamürsel arasında bulunan Tepeköy mevkiinde tabanca ile öldürülmüş bir erkek cesedi bulunması üzerine inceleme başlamasının ardından, aylar süren araştırma sonrasında ekipler bir sonuca ulaşamayarak, dosyayı faili meçhul şekilde rafa kaldırdı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Geçen Ekim ayında, Kocaeli’ye atanan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatı sonrasında dosya ekipler tarafından yeniden açıldı. Dosyadaki delilleri tek tek yeniden inceleyen ekipler, öldürülen Bülent Erdem’in babası Necmi Erdem’in ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu gördü.

Ekipler, ifadesinde olay günü oğlunu otobüs ile Balıkesir’den Kocaeli’ye gönderdiğini söyleyen babanın, aslında oğluyla birlikte Kocaeli’ye geldiğini belirledi. Olay mahallinde ve dosyadaki deliller üzerinde tekrar inceleme yapan ekipler, baba Necmi Erdem’in aynı gün cesedin bulunduğu bölgeye de gittiğini tespit etti.

Oğlunu öldüren baba 11 yıl sonra yakalandı

İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı tamamlayan polis ekipleri, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan baba Necmi Erdem’i  gözaltına alarak Kocaeli’ye getirdi.

İfadesinde her şeyi itiraf eden baba Necmi Erdem’in, olay günü oğluyla birlikte kendisine ait otomobille Kocaeli’ye geldiğini, yol boyunca araç kiralama firmasına olan borcundan ötürü çıkan kavgada boğuşma sırasında oğlunun belindeki silahı alarak ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Suçunu itiraf eden Necmi Erdem, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

Oğlunu öldüren baba 11 yıl sonra yakalandı

CESEDİ YOL KENARINA BIRAKMIŞTI

Daha sonra oğlunun cesedini yol kenarına bırakarak Balıkesir’e geri dönen Necmi Erdem’in, jandarma tarafından arandıktan sonra da ifadelerinde şüpheleri oto kiralama firmasına yönlendirdiği belirlendi.

Oğlunu öldüren baba 11 yıl sonra yakalandı

EŞİNE SÖYLEMEDİ

Oğlunu öldüren Necmi Erdem’in aradan geçen 11 yılda olayı eşi ile bile paylaşmadığı, anne H.E.’nin ise yıllardır oğlunun katilinin bulunması için resmi makamlara çok sayıda başvuru yaptığı ortaya çıktı.

OTOMOBİL İNCELENECEK

Olayın içerisinde gerçekleştiği otomobil polis ekipleri tarafından baba Necmi Erdem’in Balıkesir’de yaşadığı evin önünde, hurda halde bulundu. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere otomobile de el konulduğu belirtildi.

Oğlunu öldüren baba 11 yıl sonra yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

179
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

474
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

300
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

426
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

313
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

93
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir