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Oğlunun borçlarına dayanamayan baba intihar etti

Aylarca süren tehditlere dayanamayan baba, kendisini asarak yaşamına son verdi.

İHA | 23.07.2019 - 11:39..
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İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Mümin Yakan, 36 yaşındaki oğlu Bora Yakan’ın borçlandığı kişilerin dört aydır süren baskısına dayanamayarak evinde kendini asarak yaşamına son verdi.


BARFİKS SOPASINDAKİ İPLE NTİHAR ETTİ

61 yaşındaki Mümin Yakan, evde bulunan barfiks sopasına bağladığı iple yaşamına son veren babanın Yakan’ın cansız bedenini eve gelen oğlu buldu.

BİRDEN FAZLA KİŞİ DOLANDIRILMIŞ

Evin en küçük oğlu olan 22 yaşındaki Furkan Yakan’ın ve çevredeki vatandaşların iddiasına göre 36 yaşındaki Bora Yakan, Sancaktepe’de birçok kişiyi dolandırdı ve Arnavutluk’a kaçtı.

Oğlunun borçlarına dayanamayan baba intihar etti

4 AYLIK BASKIYA DAYANAMADI

Dört aydır ailenin kapısından ayrılmayan alacaklıların baskısına dayanamayan baba yaşamına son verdi.

Mümin Yakan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Oğlunun borçlarına dayanamayan baba intihar etti

"ABİM YOK BİZDEN UZAK DURUN"

Yaşadıkları acı olayı anlatan Furkan Yakan, “En büyük abimin insanlardan aldığı borçlar varmış. Abimle yaklaşık bir buçuk yıldır ailecek görüşmüyoruz, kendisi yurt dışına kaçmış insanları da dolandırmış. Ayrıca tefecilerden borçlar da almış. Abim gittikten sonra babamı rahatsız etmeye başladılar, ailecek hepimizi rahatsız etmeye başladılar. Bundan dolayı babam bir süre sonra kendine yediremedi, böyle bir olay geldi başımıza. Şaşkınım hala inanamıyorum, artık bizim peşimizi bıraksınlar, bizim acımız zaten ortada, 22 yaşında babamı kaybettim. Nasıl bir duygu hala şoktayım yani bizim yakamızı bıraksınlar artık. Biz kendisiyle görüşmüyoruz. Gitsinler kendisini bulsunlar ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Parayı aldı, biz bir kuruşunu bile görmedik, kendi yemiş kendi harcamış, gitsinler kendisini bulsunlar” ifadelerini kullandı.

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