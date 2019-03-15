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Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren kadın mahkemede

Bursa'da, ayrı yaşadığı eşini, doğum günü olan oğlunu almak için gittiği evde tabancayla vurarak öldürdükten sonra polise gidip, teslim olan Birgül Günar'ın (38) yargılanması devam etti.

DHA | 15.03.2019 - 10:00..
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Gerçekleştirilen duruşmada 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Birgül Günar, "Beni onlar için bırakın. Evlatlarımın bana ihtiyacı var." dedi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİKTEN AYRILDILAR

2017 yılının Kasım ayında Birgül Günar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası, fabrika işçisi Erdoğan Günar'ı terk ederek, ayrı yaşamaya başladı. Oğul F.G. ise bu süreçte, babasıyla birlikte kalmayı sürdürdü.

Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren kadın mahkemede

OĞLUNU ALMAYA GİTTİ, KOCASINI 5 YERİNDEN VURDU

Birgül Günar olay günü, Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde doğum günü olan oğlunu almak için eve gitti; ancak eşi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Birgül Günar, eline aldığı tabancayla Erdoğan Günar'a 5 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Günar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Birgül Günar ise oğlunu da alıp karakola giderek, teslim oldu.

Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren kadın mahkemede

TUTUKLANAN KADIN: 'EVLATLARIMIN BANA İHTİYACI VAR'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Birgül Günar hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Birgül Günar, olay günü eve oğlunu almaya gittiğini, eşinin o saatte işte olacağını düşündüğünü belirterek, "2 çocuğum var Hakim Bey. Beni onlar için bırakın. 2 evladımın bana ihtiyacı var." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Birgül Günar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, savunma için de ek süre vererek, duruşmayı erteledi.




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