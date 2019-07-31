Oğlunun kullandığı kamyonetten düşen adam öldü

48 yaşındaki Kutlay G. isimli adam, 13 yaşındaki oğlu M.G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için Bursa Hurdacılar Sitesi'ndeki kantara geldi.

KAFA ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu M.G.’ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı. M.G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü.

Kamyonetten düşen adam yoğun bakıma alındı İZLE

BİLİNCİ AÇIKTI

Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.’nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.

7 GÜN SONRA ÖLDÜ

Hastanede acil olarak ameliyata alınan ve sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Kutlay G., 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti.