Oğlunun nikahına giderken trafik kazasında öldü

İstanbul Arnavutköy'de bir kadın, yakınlarıyla birlikte oğlunun nikahına giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.
KAMYON HATALI SOLLAMA YAPTI
Hayatını kaybeden Ayşe Gülen Özkan'ın yakınlarıyla birlikte oğlunun nikah törenine gittiği öğrenildi.
Kaza, Arnavutköy Habipler yolunda meydana geldi. Oğullarının nikah töreni için Gümüşhane’den gelen aile, Bayrampaşa’daki nikah salonuna giderken bindikleri otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonet ile çarpıştı.
4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kaza sonrası defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.