Oğlunun nikahına giderken trafik kazasında öldü

Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada

1 İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

2 Müebbet alan mahkum, kalbi durunca tahliyesini istedi ABD'de işlediği cinayet sebebiyle müebbet hapis cezası alan bir mahkum, kalbi durduktan sonra yeniden hayata döndürüldü. Anlık olarak öldüğü gerekçesiyle tahliyesini isteyen mahkumun kararı onandı.

3 Yunanistan'dan göçmenlere karşı domuz etli protesto Yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol sloganıyla bir araya gelen grup, göçmen kampı yakınlarında protesto yaptı.

4 Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı Samsunspor ile Hacettepe arasında oynanan maç, dakikalar 09.05'i gösterdiğinde hakem tarafından durduruldu. Futbolcular ve tribündeki taraftarlar, ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

5 Rusya'da elektrik işçisi çalışırken patlama Güvenlik önlemleri alınmadan elektrik trafosunda çalışan işçi, bir anda yaşanan patlamayla alevlerin arasında kaldı.

6 Kıbrıs'ta kız arkadaşından ayrıldı diye annesini bıçakladı Alpay Sadrazam adlı kişi, annesini kız arkadaşından ayrılmasına neden olduğu için bıçakladı.