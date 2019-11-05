Oğlunun öldürülme davasında kapl krizi geçirdi

Babalarının cami için hibe ettiği parayı geri istediler

1 İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü: Ispanak yiyebilirsiniz İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak zehirlenmeleri sonrasında yapılan araştırma ve analizlerde, insan sağlığını etkileyecek unsurlar bulunmadığını açıkladı.

2 Esrar ile yakalandılar, annelerine suç attılar Otomobillerinde 4, evlerinde ise 10 kilogram esrar ele geçirilen kardeşler, esrarı annelerinin yetiştirdiğini söyledi.

3 Şili protestolarında polis şiddeti artıyor Özellikle polisin orantısız güç kullanımıyla eylemlerin dozunun iyice arttığı Şili’den ürkütücü görüntüler gelmeye devam ediyor.

4 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya'nın Seville şehrindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu.

5 Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı İtalyan şirketlerinden sonra Fransa da Doğu Akdeniz'de, Türkiye’nin itiraz ettiği bölgelerden çekiliyor.

6 Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı Gölcük'te fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonuna, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.