Oğlunun öldürülme davasında kapl krizi geçirdi

Çorum'da, 9 Nisan 2013 tarihinde, hayvanlarını satmak için hayvan pazarına giden Necip Yiğit, İsmail C. (29) tarafından tabancayla vurarak öldürdürmüştü.
Olaydan sonra tutuklanan İsmail C., yargılandığı Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Temyiz edilen dosyayı görüşen Yargıtay ise mart ayında kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.
Adliyede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti VİDEO
KALBİ DAYANMADI
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davanın duruşması için Çorum Adliyesi'ne gelen, öldürülen Necip Yiğit'in babası Ahmet Yiğit, koridorda fenalaşıp, yere yığıldı. Adliye görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Yiğit'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.