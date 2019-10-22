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Oğlunun ölümüne dayanamayan baba kalp krizi geçirdi

Karamürsel'de kanser tedavisi olan Ercan Türel, dün yaşamını kaybetti. Haberi alan acılı baba ise kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İHA | 22.10.2019 - 15:30..
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kanser tedavisi gören Ercan Türel, geçtiğimiz gün hastanede yaşamını kaybetti.

ACILI BABA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Baba Vehbi Türel, oğlunun ölüm haberini aldı. Baba Türel aldığı acı haberden sonra kalp krizi geçirdi. Oğlunun acısına dayanamayan baba, vefat etti.

Oğlunun ölümüne dayanamayan baba kalp krizi geçirdi

MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Ercan Türel ve oğlunun acısına dayanamayan Vehbi Türel'in cenazeleri Karamürsel Ulu Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, Yalakdere Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Oğlunun ölümüne dayanamayan baba kalp krizi geçirdi

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