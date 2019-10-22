Oğlunun ölümüne dayanamayan baba kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kanser tedavisi gören Ercan Türel, geçtiğimiz gün hastanede yaşamını kaybetti.
ACILI BABA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Baba Vehbi Türel, oğlunun ölüm haberini aldı. Baba Türel aldığı acı haberden sonra kalp krizi geçirdi. Oğlunun acısına dayanamayan baba, vefat etti.
MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ
Ercan Türel ve oğlunun acısına dayanamayan Vehbi Türel'in cenazeleri Karamürsel Ulu Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, Yalakdere Mahallesi mezarlığında defnedildi.