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Kuyuya düşen danayı böyle kurtardılar

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Erkek çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

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Kendisini bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı

1 Oğlunun ölümüne dayanamayan baba kalp krizi geçirdi Karamürsel'de kanser tedavisi olan Ercan Türel, dün yaşamını kaybetti. Haberi alan acılı baba ise kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

2 Barzani Amerikan askerlerine minnettar ABD'nin Irak'ta yaptığı katliamları çabuk unutan Kuzey Irak'taki Barzani taraftarları Suriye'deki mücadelelerinden dolayı ABD askerlerine teşekkür ediyor.

3 Havan saldırısında şehit düşen Meşeci'ye veda Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı.

4 Atiba'nın oğlu Noah G.Saraylı futbolcuları çalımladı Atiba'nın oğlu Noah, Galatasaray ile oynadıkları maçta attığı çalımlarla sosyal medyada gündem oldu.

5 400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih Adana'daki Tespihçiler Çarşısı’nda sergilenen 400 bin TL maliyetli 1 ton ağırlığındaki kehribar tespih, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.

6 Kendisini bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı Antalya'da kendisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan oğluna kıyamayan baba, sonuçta evlattır diyerek oğlunu affetti.