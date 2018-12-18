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Oğlunun ölümünü çaresizce izledi

Askerden izne gelen bir kişi evinin avlusunda öldürüldü.

İHA | 18.12.2018 - 04:33..
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Adana’da meydana gelen olayda Diyarbakır’da vatani görevini yapan Abdi G. izin alarak Adana’ya ailesine ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte evinin avlusunda oturduğu sırada A.K, İ. K ve kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle baskın yaptı.

Oğlunun ölümünü çaresizce izledi

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Pompalı tüfekle vurdular daha sonra defalarca bıçakladılar
Gelen şahıslar önce pompalı tüfekle eve ateş açtılar. Eve açılan ateşte Abdi G. ayağından yaralandı. Daha sonra bu 4 kişi Abdi G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Oğlunun ölümünü çaresizce izledi VİDEO

Oğlunun ölümünü çaresizce izledi

Şahıslar motosikletlerde olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abdi G.’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Abdi G. tedavi altına alındı.

Abdi G.’in annesi ise oturduğu tekerlekli sandalyede üzgün bir halde olayın şoku atlamaya çalışırken polislerin çalışmasını çaresizce izledi. Olayı gerçekleştiren zanlılar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Oğlunun ölümünü çaresizce izledi

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