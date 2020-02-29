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Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim." ifadesini kullandı.

AA | 29.02.2020 - 13:29..
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın baba evinde yas var.

Şehit Korkmaz'ın, Antalya'nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesi, taziyeleri kabul ediyor.

İlçede seracılık yapan baba Salih Korkmaz, üzüntülü ancak gururlu olduğunu söyledi.

"HERHALDE OĞLUMUZ ŞEHİT OLACAK"

Şehidin babası Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim." ifadesini kullandı.

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş VİDEO

Askerlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. Peygamberimizin komşusu olacak. Bu inançla yaşıyoruz. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış.' dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu. Tabutuna da baktım zaten, yüzünde aynı nur vardı."

Şehit Korkmaz'ın naaşı, Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

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