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Oğlunun tedavisi için hediyelik eşya satan anne

Balıkesir'de serebral palsi ve epilepsi hastası çocuğu 7 yaşındaki Korkut Ata'yı tedavi ettirmek isteyen anne Kader Koç, oğlu için hediyelik eşya satıyor.

AA | 07.10.2019 - 09:15..
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde ikamet eden 39 yaşındaki Kader Koç, oğlunun tedavisi için her şeyi yapıyor.

HEDİYELİK EŞYALARI SATIYOR

Koç, evinde yaptığı hediyelik eşyaları satarak serebral palsi ve epilepsi hastası çocuğu 7 yaşındaki Korkut Ata'nın daha fazla fizik tedavi görebilmesi için çaba sarf ediyor.

DOĞUMDA OKSİJENSİZ KALDI

Korkut Ata Koç, Sakarya'daki bir özel hastanede doğum esnasında oksijensiz kaldığı için serebral palsi ve epilepsi hastalığına yakalandı.

Daha sonra tedavi için çocuklarını hastaneye götüren anne Kader-Fatih Koç çiftine doktorlar, fizik tedavi tatbik edilmesi gerektiğini ne kadar çok tedavi görürse o kadar çabuk iyileşeceğini söyledi.

Oğlunun tedavisi için evinde hediyelik eşya yapıp satıyor VİDEO

HER GÜN FİZİK TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR

Anne Kader Koç, haftanın 2 günü ücretsiz fizik tedavi görebilen oğlu Korkut Ata'nın çabuk iyileşebilmesi için Plevne Mahallesi'ndeki evinde yaptığı hediyelik çanta, kapı süsü, çerçeve, anahtarlık, takı yastıkları, duvar süsleri ve doğum hediyeliklerini internet üzerinden satarak oğlunun her gün fizik tedavi görebilmesi için mücadele ediyor.

ORTALAMA 50 - 60 LİRADAN SATIYOR

Kendisine gelen siparişlere göre ürünlerini tasarlayan Koç, ayda yaklaşık 20 hediyelik eşyanın tanesini ortalama 50-60 liradan satıyor.

Serebral palsi

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