Öğrenci anketinden istahdam öne çıktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) lisans puan barajını geçen ancak tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerine yönelik bir anket düzenledi.

İSTİHDAM ÖNE ÇIKTI

Ulaşılan 31 bin aday, tercihlerde en çok istihdam olanaklarını göz önüne aldığını söyledi. Ayrıca öğrencilerin yüzde 94’ü devlet, yüzde 6’sı ise vakıf üniversitelerini tercih edeceğini belirtti. Her 10 adaydan 8’ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir kez daha girecek.

Mezuniyet sonrası istihdam imkanı tercihte en önemli faktör. Öğrencilerin yüzde 26’sı istihdam imkanını, yüzde 18’i üniversitenin bulunduğu ili, yüzde 16’sı ise ilgili ‘bölümün taban puanı’nı göz önünde bulundurarak tercih yapıyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖNDE

Ankete katılan adaylardan yüzde 94’ü devlet; yüzde 6’sı vakıf üniversitelerini tercih edebileceklerini söylüyor. Ayrıca lisans programları da yüzde 92 ile revaçta.

YÖK, adaylara devlet ve vakıf üniversitelerini neden tercih etmek istemediklerini de sordu. Devlet üniversitelerinde, ilk sıraya yüzde 46.28 ile ‘istediğim bölümler için puanımın yeterli olmaması.

İkinci sıraya yüzde 21.48 ile ‘kazanma şansımın olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağım kaygısı, üçüncü sıraya ise yüzde 11.48 oranla istediğim bölümün taban puanını tahmin edememek yanıtları yerleşti.

Vakıfta ise her iki adaydan yaklaşık biri öğrenim ücretleri cevabını veriyor.

KONTENJANLAR ARTSIN İSTEĞİ

Yükseköğretime erişimin ülkemizde hala bir sorun olduğuna ve kontenjanların artması gerektiğine inanıyor musunuz? sorusuna adayların yüzde 66.97’si evet derken, hayır yanıtı verenlerin oranı yüzde 33. Her 10 adaydan 8’i ise gelecek sene YKS’ye yeniden gireceğini söylüyor.

EĞİTİMİN YETERSİZLİĞİ

Tercih yapmayan adayların yüzde 70’i lise eğitiminin öğrenim görmek istediği programla ilgili temel bilgiler kazandırdığına inanmadığını belirtiyor. Lise eğitimini bu anlamda yeterli bulanların oranı ise yüzde 30’da kalıyor.



