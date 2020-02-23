Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yaktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç., öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TİNER DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.'nin vücudunun büyük kısmı yandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Eray Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., ardından Ankara'ya sevk edildi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN KADIN TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.