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Öğrenci servisi trafik levhasına çarptı: 9 yaralı

Lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki trafik levhasına çarptığı kazada sürücü ve 8 öğrenci, hafif yaralandı.

DHA | 16.10.2019 - 18:37..
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Akşam saatlerinde Sinop-Samsun karayolu, Küçük Sanayi alt geçidinde kaza meydana geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 57 S 0111 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçta bulunan sürücü ve 8 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, kontrol amaçlı ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavililerin ardından taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrenci servisi trafik levhasına çarptı: 9 yaralı

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