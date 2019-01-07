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Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta, öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı.

İHA | 07.01.2019 - 09:41..
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Kazada İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Detaylar gelecek...

Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

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