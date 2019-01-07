Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

1

Kia 2019'a HYBRIT ile merhaba diyor

2019'a girdiğimiz şu günlerde Hybrit teknolojisi artık daha sık duyduğumuz bir kelime oldu. Dünya devi markalar hybrit model arabalar çıkartırken, Güney Kore devi Kia'da bu kervana katıldı.