Öğrenci servisiyle işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

1Kia 2019'a HYBRIT ile merhaba diyor
2019'a girdiğimiz şu günlerde Hybrit teknolojisi artık daha sık duyduğumuz bir kelime oldu. Dünya devi markalar hybrit model arabalar çıkartırken, Güney Kore devi Kia'da bu kervana katıldı.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.