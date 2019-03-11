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Öğrenci ve veliler pansiyonlardan memnun

Okul pansiyonlarındaki imkan ve hizmetlerle ilgili yapılan anket; öğrencilerin yüzde 77'sinin, velilerin yüzde 85'inin mevcut durumdan memnun olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 12:04..
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2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan okul pansiyonlarının yemek ve yatak hizmetleri ile öğrencilere sunduğu sosyal imkanların göstergeler üzerinden izlenmesi hedefi kapsamında, resmi okul pansiyonlarında barınan öğrencilerin ve velilerinin memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla anket yapıldı.

Pansiyonların fiziki ve sosyal imkanları, disiplini, hijyeni, beslenme ve çalışma ortamları gibi alanlarla ilgili düzenlenen anketlerde yöneltilen sorulara, 53 bin 387 öğrenci ve 13 bin 421 veli gönüllülük esasına göre cevap verdi.

HİZMET KALİTESİ ARTIRILACAK

Memnuniyetin 100 puan üzerinden değerlendirildiği anketin sonuçlarına göre, her pansiyonun bir puan değeri ortaya çıktı.

Bu kapsamda okul, ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince pansiyonlardaki hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Öğrenci ve veliler pansiyonlardan memnun

ÖĞRENCİ VE VELİ MEMNUNİYETİ

Öğrenci ve veliler tarafından verilen cevaplara göre, pansiyonlarda yetersiz alanın olmadığı ve yüksek oranda memnuniyet duyulduğu belirlendi.

Anketle, memnuniyet oranının öğrencilerde yüzde 77, velilerde ise yüzde 85 olduğu ortaya çıktı.

Ankette, öğrencilerin yüzde 85'i pansiyon talimatnamesinin düzenli uygulandığını, yüzde 82,3'ü pansiyonların işleyişi ile ilgili bilgilendirildiklerini belirtti.

Öğrenci ve veliler pansiyonlardan memnun

ÖĞRENCİLER YARDIMLARDAN MEMNUN

Öte yandan, öğrencilerin yüzde 83,7'si haftalık banyo saatleri dışında banyo yapma imkanlarının bulunduğunu, yüzde 79,7'si devlet tarafından verilen harçlık ve sosyal yardımların düzenli ödendiğini kaydetti.

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