Manisa'da öğrenci velilerinden okula sınıflar kalabalık tepkisi

Yağcılar Mahallesi'nde bulunan okulun önünde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci velisi, çocuklarının okul sırasında 3'er kişi oturduğunu, okulun fiziki kapasitesinin yetersizliği nedeniyle koridorda yürüyecek alan kalmadığını ileri sürerek durum düzelinceye kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.
Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu Okul ve Aile Birliği Başkanı Adnan Bitlisli, gazetecilere yaptığı açıklamada, velilerin çocuklarının okulda doğru dürüst eğitim alamadıklarını söyledi.
SORUN ÇÖZÜLSÜN TALEBİ
Mevcut durum düzelinceye kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldıklarını belirten Adnan Bitlisli, "Yağcılar köyünde neredeyse bütün velilerden imza topladık. İlçe Milli Eğitim, kaymakamlık, valilik buralara dilekçelerimizi sunduk. Sorunun çözülmesini istiyoruz. Karar aldık, sorunlar çözülene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz" dedi.
İKİLİ EĞİTİME GEÇİLECEK
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu yılki eğitim öğretim yılına 193 öğrenciyle başlayan Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nun mevcudu, Akgedik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına hizmet verecek okulun eğitim öğretim yılına yetişmemesi nedeniyle 401'e çıktı.