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Öğrenciden fazla para isteyen görevli kavgaya tutuştu

Üsküdar-Şile arasında sefer yapan özel bir şirkete ait otobüste, öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı.

DHA | 03.03.2020 - 18:06..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar-Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde, öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı.

O anlar, orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

OTOBÜSTEN İNDİRMEK İSTEDİ

Görüntülerde otobüs personelinin öğrencilerle tartıştığı; personelin, fazla ücret ödemek istemeyen bir öğrenciyle kavga ettiği ve otobüsten inmesini istediği görülüyor.

Yolcu otobüsünde öğrencilerle görevliler arasında ücret tartışması İZLE

ŞİKAYET EDİLDİ, 200 BİLET KARŞILIĞI PARA CEZASI ALDI

Öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan ücretten fazlasını talep eden otobüs personeli hakkında şikayette bulundu. Öğrencilerden 7.65 lira olan öğrenci tarifesinden fazlasını talep eden otobüs firması personeline, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Halk Otobüsü Yönergesine göre 3.maddeden 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.

Öğrenciden fazla para isteyen görevli kavgaya tutuştu

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