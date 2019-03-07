Öğrenciler 600 ton temizlik malzemesini üretip satıyor

Kütahya’da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimin yanında adeta bir fabrika gibi çalışıyor.

TEMİZLİK MADDELERİ ÜRETİYORLAR

Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde okulun baş harflerinden oluşan ‘NE kimya’ markasıyla, sıvı ve katı temizlik maddeleri üretiyor.





OKULLARA SATIYORLAR

Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye alan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri, Kütahya’nın yanısıra Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi şehirlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor.





YEVMİYE ALIYORLAR

Öğrenciler okulda çamaşır suyundan, yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından, arap sabunu ve oda parfümüne kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

Karşılığında ise çalıştıkları saatlere göre günlük yevmiye alıyorlar. Öğrencilerin atölyesinden çıkan temizlik ürünleri, resmi kurumlara piyasadaki fiyatların altında satılıyor.





ÖĞRENCİLER ÜRETİME DAHİL EDİLDİ

Okul Müdürü Mustafa Özünlü, 2 yıl önce açılan okulda, ‘özel okul konsepti’ oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Okulun içerisinde mini golf sahası, tenis kortu, halı saha, ve fitnes salonu yer aldığını anlatan Özünlü, geliştirilen projelerle öğrencileri üretime dahil ettiklerini ifade etti.









BU YILKİ HEDEF 40 BİN TON ÜRETİM



Gelen talep üzerine açtıkları temizlik ürünleri atölyesinde maddi imkanı olmayan öğrencilerin çalıştığını kaydeden Özünlü, "Okulumuzda genelde dezavantajlı kesimden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin maddi gelirleri çok yüksek değil. Onlara nasıl para kazandırırız, fabrikadaki sistemi nasıl çözeriz düşüncesi ile üretim sektörüne girdik. Şuanda geçen sene itibariyle 600 ton temizlik maddesi üretimi yaptık. Öğrencilerimiz çok güzel para kazandılar. Biz bunları genelde kamu kurumlarına veriyoruz. Kamu kurumları bizden bu malı aldıklarında herhangi bir ihaleye girmek zorunda değiller. Bizden direkt malı temin edebiliyorlar. Bunun haricinde bu seneki hedefimiz yaklaşık 4 bin ton üretim gerçekleştirmek. Diğer okullardan farkımız hem boya üretimi hem de temizlik üretimi yapan tek okuluz. Türkiye’deki diğer okullara örnek olma derdindeyiz. Çalışanlar arasında özel öğrencilerimiz de var." dedi.



