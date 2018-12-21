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Öğrenciler akşam yemeğinden zehirlendi

Manisa'da bir okulda yatılı olarak kalan 41 kız öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

DHA | 21.12.2018 - 08:54..
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Manisa'da Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak kalan öğrenciler, dün akşam saatlerinde yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine yetkililer, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Öğrenciler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ve Özel Egeumut Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Okul Müdürü Ebru Yöntem'in durumu bildirmesi üzerine  Kaymakam Uğur Turan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit hastaneleri ziyarette bulunarak, öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öğrenciler akşam yemeğinden zehirlendi

ZEHİRLENME SEBEBİ TAVUK DÖNER OLABİLİR

İlçe Sağlık Müdürü Hasyiğit konuya ilişkin, 41 öğrencinin hastanelerde gözlem altında tutulduğunu, öğrencilerin akşam yemeğinde yediği tavuk dönerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceklerini ifade etti. Ayrıca, sabah yemeklerden numune alınacağını ve yapılan çalışmaların ardından öğrencilerin zehirlenme sebebinin belirleneceğini söyledi.

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