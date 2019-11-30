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Öğrenciler dersteyken sınıfın tavanı 'döküldü'

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki bir okulda, ders esnasında tavandaki sıvalar düşmeye başlarken, öğretmen ve öğrenciler yaralanmadı.

İHA | 30.11.2019 - 07:05..
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Yavuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Okulunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar oluştu. Öğretmen ve öğrenciler 4 katlı binada ders işlerken bazı sınıfların tavanındaki sıvalar koparak yere düşmeye başladı.

Öğrenciler dersteyken sınıfın tavanı 'döküldü'

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Öğretmen ve öğrenciler olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, okul hızla tahliye edildi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin dışarıya çıkartıldığı okulda, bazı sınıflarda, koridorlarda ve kalorifer kazanı dairesinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu -1

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulda eğitime ara verdi. 2 günlük izin verilen öğrencilerin 2 gün sonra ise yakınlardaki okullara dağıtılacağı öğrenildi.
Öte yandan tahliye edilen okulda yaşanan olayın sebebi araştırılırken, çıkacak sonuca göre onarım yapılacağı öğrenildi.

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu -2

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu -3

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu -4

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu -5

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu -6

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu -7

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