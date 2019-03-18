Öğrenciler geleceği okul koridorlarında tasarlıyor

Ankara'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Necdet Seçkinöz Ortaokulu, dersleri sınıftan koridorlara taşıyan uygulamaları, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında yürüttükleri projeler ve sanatsal çalışmalarıyla öğrencilere farklı bir ortam sunuyor.

Öğrencilerin görsel zekasını harekete geçirmek amacıyla sadece sınıflar değil koridorlar da laboratuvar gibi ders alanı olarak kullanılıyor.

Öğrenciler koridorlarda hazırlanan alanlarda Fen bilgisi, matematik, Türkçe, tarih, müzik gibi dersleri işliyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

3 BOYUTLU GÖRSEL HAZIRLADILAR

Okulun katları Çanakkale Destanı'nı, 15 Temmuz şehitlerini, Türkiye'nin kültür mirasını, tarihsel birikimini, Yeşilçam sanatçılarını anlatan üç boyutlu görsellerle hazırlandı.

Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen proje sonucunda 23 öğretmenin STEM eğitimcisi olduğu okulda, Özel Harekat Polisi Şehit Demet Sezen'in isminin verildiği 'Akıl Oyunları Laboratuvarı', 'Fuat Sezgin Uzay ve Robotik Kodlama Atölyesi' oluşturuldu. Okulda ilerleyen süreçte 3D Yazıcı Atölyesi de kurulacak.

ÖĞRENCİLERİN TAMAMI UKULELE YAPIYOR

Kültür sanat konusunda da fark yaratan projelere imza atan okulda Mozart, Vivaldi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserleri çalınıyor. Müzik dersleri de bu konuyla ilgili oluşturulan özel katta yine koridorda yapılıyor.

Bu katta geçmişten bugüne Türkiye'nin en önemli sanatçılarının tanıtımları da üç boyutlu görseller üzerinden yapılıyor. Okulun 551 öğrencisinin tamamı bir Hawaii çalgısı olan ve zıplayan pire anlamına gelen ukulele ve gitar çalabiliyor.

Spor çalışmaları için bahçesinde koşu parkuru bulunun okulda, Müslüman bilim adamlarını tanıtan bir bölüm de yer alıyor.