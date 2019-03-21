taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.439
Euro
6.2135
Altın
1318.105
Borsa
103310.21
Gram Altın
230.313

Öğrenciler gelecekleri için yurt dışını tercih ediyor

Yapılan bir araştırmaya göre, öğrenciler daha kaliteli eğitim almak için yurt dışında okumak istiyor.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Yurt dışındaki uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılan üniversite öğrencisi sayısında büyük artış yaşandı.

2018 yılında hedeflenen rakam 2 bin 100 iken, 9 bin 32 öğrenci yurt dışındaki program ve projelere katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programlarına yapılan proje başvurusu sayısı ise 7 bin 499 oldu.

Yayınlanan bir eğitim araştırmasına göre, öğrenciler yurt dışı imkanlarından daha fazla faydalanmak için burayı tercih ediyor.

İSTİHDAM EDİLME İMKANI

Tercih etme sebepleri arasında dil öğrenme, farklı kültürleri tanıma, kaliteli eğitim alma ve mezun olduktan sonra okuduğu üllkenin kendisine sunduğu istihdam olanaklarından yararlanmak.

Öğrenciler gelecekleri için yurt dışını tercih ediyor

YURT DIŞINDA OKUMAYA DÜZENLEME

Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışındaki program ve projelere katılma imkanı 2015 yılında yapılan düzenlemeyle genişletildi.

Öğrenciler, 2004 yılından bu yana Erasmus programıyla Avrupa ülkelerine gitme imkanı bulabilirken, 2015 yılından itibaren de ortak ülkeler diye adlandırılan birçok ülkedeki program ve projelere katılma imkanı yakaladı.

Öğrenciler gelecekleri için yurt dışını tercih ediyor

BURSLARLA OKUYORLAR

2018 yılında ayrıca 50 ülkeye lisansüstü öğrenim görmek üzere 3 bin 550 resmi burslu öğrenci gönderildi.

YurtDışına Lisansüstü Eğitim için Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı'na (YLSY) başvuran 13 bin 249 aday, ÖSYM tarafından değerlendirmeye alındı ve 3 bin 415 aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazandı.

Sınava katılan 2 bin 461 adaydan ise 1510'u başarılı oldu. Lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurtdışına gönderilen bursiyer sayısının, YLSY sözlü sınavına giren aday sayısına oranı yüzde 61 olarak belirlendi.

Öğrenciler gelecekleri için yurt dışını tercih ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

60
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

122
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

24
Serenay hayranlarını kırmadı

Serenay hayranlarını kırmadı

13
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

34
Ordu şehidine veda etti

Ordu şehidine veda etti

14
Lübnan Suriyelilerden şikayetçi

Lübnan Suriyelilerden şikayetçi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir