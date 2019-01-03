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Öğrenciler gözetmensiz sınav oldu

Düzce Hikmet Akın Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri olmadan sınava girdi.

İHA | 03.01.2019 - 17:12..
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Öğrenciler gözetmensiz sınav oldu

Gözetimsiz sınav uygulaması, Düzce’de Hikmet Akın Ortaokulu'nda start aldı. Vali Zülkif Dağlı ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, sınavın gözetmen olmadan yapıldığı okulu ziyaret ettiler.

Öğrenciler gözetmensiz sınav oldu VİDEO

GÖZETMENSİZ SINAV YAYILIYOR

Uygulama kapsamında sınav süresince sınıfta öğretmen olmayacağını, bu sayede öğrencilerin dürüstlük, özgüven, erdem gibi manevi değerlerinin pekiştirileceğini kaydeden Vali Dağlı, "Milli Eğitim Bakanımızın ‘Okullarımızda gözetimsiz sınav yapın, dahil olmak isteyen ben de varım desin’ açıklaması üzerine proje başlatıldı. Dalga dalga ülkemize yayılıyor." dedi.

Öğrenciler gözetmensiz sınav oldu

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Sistemin dalga dalga tüm okullara yayılacağını dile getiren Vali Dağlı, "Güzel bir uygulama. Okulumuz ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Uygulamanın öğrencilerimizin manevi gelişimine fayda sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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