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Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla bir okulun bahçesine, "trafik eğitim pisti" kuruldu. Pistin amacı farkındalık yaratmak ve öğrenmek...

AA | 12.09.2019 - 09:57..
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Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

Trafikte yaya bilincinin ne yaşı ne de zamanı var. Ancak bunu bilerek hayata atılmak, biraz da olsa tehlikelerden koruyabiliyor.

Bunu düşünceyi şiar edinen Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki okulun yönetimi, güzel bir projeye imza attı. Öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla bir okulun bahçesine, "trafik eğitim pisti" kuruldu.

FARKINDALIK KAZANIYORLAR

İstiklal İlkokulu bahçesinde Hacılar Belediyesince yaptırılan eğitim pistinde, öğrencilerin erken yaşta trafik eğitimi almaları ve farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

BAŞKA OKULLARDAN ÖĞRENCİLER DE GELECEK

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesinin büyük bölümünün trafik eğitim pisti olarak düzenlendiğini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirten Özdoğan, "Amacımız, öğrencilerimize bu yaşlarda trafik eğitimi verebilmek. Eğitimin her alanı önemli. Sadece bu okulun öğrencileri değil, ilçemizdeki bütün öğrenciler buradan yararlanacak. İlçemizde yaklaşık 3 bin öğrencimiz var. Mümkün olduğunca diğer okullarda da böyle bir alan oluşturmak istiyoruz. Eğitime yapılan her yatırım ve harcanan her para feda olsun. Öğrencilerimize bu yaşlarda trafik konusunda ne verebilirsek önemli." dedi.

Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

YAYALARIN GEÇİŞ ÖNCELİĞİNİ ÖĞRENİYORLAR

Öğrencilerden İbrahim Eren Özyetiş de okul bahçesinde, trafik kurallarını ve yayaların geçiş önceliğini öğrendiğini ifade etti.

Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

Öğrenciler için trafikte hayat kurtaracak pist yapıldı

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