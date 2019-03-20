Öğrenciler kamera karşısında İngilizce öğreniyor

İngilizce öğretmeni Soner Özyurt'un öncülüğünde Gaziantep'teki Kıbrıs Ortaokulu'nda başlatılan İngilizce Haber Bülteni projesi kapsamında öğrenciler, stüdyo ortamına çevrilen sınıfta, kamera karşısına geçerek haber sunuyor.

Böylece çocuklar, hem öz güven kazanıyor hem de eğlenerek İngilizce öğreniyor. Sosyal medyada yayınlanan videoları izleyen okuldaki öğrenciler, geçmişte sıkıldıkları ve ön yargıyla yaklaştıkları İngilizceyi öğrenerek, projeye dahil olmak istiyor.

BAŞARI SEVİYELERİ YÜKSELDİ

İngilizce dersinin yanında matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri de oyunlar eşliğinde işlendiği okuldaki sosyal projeler sayesinde öğrencilerin devamsızlık oranları azalırken, başarı seviyeleri de arttı.

İNGİLİZCE HABER SUNUYORLAR

Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer, Aklasik eğitim anlayışının dışına çıkarak öğrencileri farklı alanlarda yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin derslere olan ilgilerini artırmak ve canlı tutmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini, bunlardan birinin de 'İngilizce Haber Bülteni' olduğunu anlatan Hançer, çalışma kapsamında öğrencilerin kamera karşısına geçerek İngilizce haber sunduğunu, bunun da tüm öğrencilerin dikkatini çektiğini kaydetti.

EĞLENCE VE ÖĞRENME BİR ARADA

Hançer, "Sözel ve sayısal derslerin eğlenceli bir şekilde öğrenilmesini sağlıyoruz. Biz sadece akademik başarı olarak ilerlemeyeceğiz. Sporda, kültürde ve sanatta da ilerleyeceğiz. Kültür ve sanatın altyapısını da oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerine göre yönlendirilmesine destek oluyoruz. Bu etkinlikler sayesinde başarı düzeyi artan öğrencilerimiz var. Bu da bizleri çok çok sevindiriyor." dedi.

DEVAMSIZLIKLAR AZALDI

Hançer, "Bulunduğumuz mahalle biraz daha kenar bir semt. Daha önce okulumuzda devamsızlık yapan çok fazla öğrenci vardı. Öğrenciler kendilerini okula ait hissetmiyorlardı. Bu durumu önceden tespit ederek projeler üretmeye başladık. Projeler sayesinde öğrencilerimizin devamsızlığı azaldı, okula ilgileri ve başarıları artmaya başladı. Kaybedecek hiçbir öğrencimiz yok, hepsini kazanmak zorundayız." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE ÖZGÜVEN KAZANDIRIYORUZ"

İngilizce öğretmeni Soner Özyurt, "Çocukların İngilizce konusunda vizyonlarının genişlemesini istiyoruz. Öğrencilerimize öz güven kazandırmaya ve ön yargılarını kırmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan görüntüleri yayınladıktan sonra onlarca öğrenci başvuruda bulundu. Her teneffüste sıra oluşuyor." ifadelerini kullandı.







