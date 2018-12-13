Öğrenciler MEB'in e- Devlet sistemiyle işlem yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-Devlet üzerinden sunduğu yeni bilişim hizmetlerinden, bu yıl 35 milyon 863 bin kez yararlanıldı.

18 MİLYON ÖĞRENCİ VAR

Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim görüyor.

İŞLEME KOLAY ERİŞİM

MEB, öğrenci, veli ve öğretmenlere her türlü hizmete yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapıyor.

Bu kapsamda, e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemleri kullanan Bakanlık, bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için yeni iyileştirmeler yapıyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN HİZMET

Bakanlık, bu kapsamda elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin e-Devlet ile entegrasyonu için 2018'de 11 yeni hizmeti daha e-Devlet üzerinden vermeye başladı.