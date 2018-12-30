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Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Bursa'da yeniden inşa edilmek üzere boşaltılan okulun kapalı spor salonunda yangın çıkarken, bazı öğrenciler yangının önünde poz verdi.

İHA | 30.12.2018 - 07:07..
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Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Osmangazi İlçesi Gülbahçe mahallesinde bulunan eski Ergin Ağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi binasının kapalı spor salonunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

ÖĞRENCİLERDEN "HATIRA FOTOĞRAFI" POZU

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber olurken oradan geçen bazı öğrenciler yanan eski okulun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Yaklaşık 20 itfaiye aracı 45 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan ve ölen olmaz iken eski okul spor salonu kullanılmaz hale geldi. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

DEPREM SONRASI BOŞALTILMIŞTI

Yangının çıktığı Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 Eylül 2017 tarihinde yapılan deprem ve tektik sonuçlarında dayanıksız olduğu tespit edilen bina yenilenmek için boşaltılmıştı. Okulda öğrenim gören öğrenciler ise geçici bir süre ile Çınar Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmeye devam etmişti.

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

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