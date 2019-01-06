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Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

Malatya'nın Darende ilçesinde özel bir okulda, ders öncesi 1 saat kitap okunuyor. Öğrenciler bu sayede daha başarılı oluyor.

AA | 06.01.2019 - 15:33..
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Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

Malatya'nın Darende ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulu'nda, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla, eğitim yılı başlangıcından itibaren her gün öğrenciler ve öğretmenler güne 1 saat kitap okuyarak başlıyor.

ÖĞRENCİLER 3 BİN 400 KİTAP OKUDU

Etkinlik için okul kütüphanesi ve ilçe halk kütüphanesinden faydalanılırken, 97 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlangıcından bu yana 105 günde 3 bin 400 kitap okundu.

Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

OKUMAYA TEŞVİK

Okul müdürü Mehmet Uçaralp, kitap okumayı teşvik etmenin yanı sıra mevcut eğitim sisteminde, öğrencilerin anlama ve kavrama becerilerinin geliştirilmesine katkı sunan bir kitap okuma projesi düzenlediklerini söyledi.

Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

OKUMA PROGRAMLARI DÜZENLENİYOR

Öğrencilerin süreç içerisinde ifade, sunum, analitik düşünme ve beceri kabiliyetlerinin gelişmesinde gözle görülür değişiklikler olduğunu kaydeden Uçaralp, "Okulumuzda yer yıl düzenlediğimiz okuma programını değiştirerek bu yıl beslenme ve ilk dersi kitap okuma olarak düzenledik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dersle başlamayıp ilk 1 saat kitap okuyor. Şu anki eğitim sisteminde Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler derslerinden çıkan sorular, okuduğunu anlamaya yönelik sorulardır. Bu nedenle okuma programımızın etkisi çok güzel olmuştur." diye konuştu.

Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

"KİTAP OKUYUP, SUNUMLAR YAPTIK"

Sınıf öğretmeni Aziz Öncel, "Bu uygulamamız çok başarılı oldu. Çocukları kitaplardan sınav yapmadık, çocuklarla birlikte kitap okuyup velilerine birlikte sunumlar yaptık. Bunların sonucunda da çocuklarımız kitaplara daha bir aşkla sarıldı. Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarlarını okudular. Bu sayede öğrencilerimiz dünyayı tanıma fırsatı buldu." dedi.

Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

"OKUMAK BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Okulun 3. sınıf öğrencilerinden Mesut Karagülle, okulun başladığı günden bu yana 43 kitap okuduğunu söyledi.

Kitap okumanın kendisi için artık bir tutku olduğunu dile getiren Karagülle, rüyasında arkadaşları ile birlikte kitap okuduğunu ayrıca en sevdiği yazarlarla konuştuğunu ifade etti.

Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

"AİLEM BANA KİTAP YETİŞTİREMİYOR"

3. Sınıf öğrencisi Zeynep Yusra Osmanoğlu da her sabah okuyarak eğitime başlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "35 kitap okudum. Bilgili ve maceracı kitapları okumayı seviyorum. Ailem bana kitap yetiştiremiyor, evimizde çok az kitap kaldı." diye konuştu.

Öğrenciler önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar

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